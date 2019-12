Böblingen (dpa/lsw)Im Parkhaus eines Einkaufszentrums in Böblingen haben drei Autos gebrannt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen erklärte, könnte das Feuer an einem der Autos gelegt worden sein. Durch die Flammen wurden auch zwei daneben geparkte Wagen beschädigt. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Autos und auf das Gebäude verhindern. Verletzt wurde niemand. Den Schaden bezifferte die Polizei auf knapp 20.000 Euro. Der Vorfall deute in Richtung Brandstiftung, sagte der Sprecher. Es werde jedoch ebenfalls geprüft, ob etwa ein technischer Schaden zu dem Brand geführt haben könnte.