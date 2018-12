Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Das Durchschnittsalter der Bevölkerung in Baden-Württemberg beträgt 43,3 Jahre. Das teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mit. Die Bevölkerung im Land sei somit knapp neun Jahre älter als noch im Jahr 1970. Aber mit dem Durchschnittsalter weise das Land die jüngste Bevölkerung unter den Flächenländern auf. Nur in Hamburg (42,1 Jahre) und in Berlin (42,6 Jahre) habe das Durchschnittsalter zuletzt niedriger gelegen. Am ältesten sei die Bevölkerung in Sachsen-Anhalt mit im Schnitt 47,7 Jahren, gefolgt von den anderen neuen Bundesländern.