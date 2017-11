Anzeige

Bei einem Auffahrunfall mit einem Sattelzug auf der Autobahn 98 in der Nähe des Heidenäckertunnels im Landkreis Waldshut sind mehrere Menschen verletzt worden. Am frühen Freitagabend war der Lkw in Richtung Schaffhausen in ein Stauende gefahren, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall wurden demnach mehrere Autos zusammengeschoben. Ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt. Die A98 wurde zwischen den Ausfahrten Waldshut-Tiengen Ost und B314, Lauchringen in beide Fahrtrichtungen gesperrt.