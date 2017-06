Stuttgart (lsw) - Spätestens am 11. Juli soll es Klarheit über die künftige Struktur der Polizei in Baden-Württemberg geben. An dem Tag sollen die grün-schwarzen Regierungsfraktionen über einen gemeinsamen Vorschlag zur Korrektur der Polizeireform abstimmen. Das sagten die Innenexperten Uli Sckerl (Grüne) und Thomas Blenke (CDU) gestern nach einer Sitzung der Polizeiexperten der beiden Fraktionen. Noch ist aber offen, ob es nach wie vor 12 Polizeipräsidien im Land geben soll, oder ob die Zahl auf 13 oder 14 Präsidien angehoben wird. SPD und FDP forderten die Regierungsfraktionen auf, endlich konkret zu sagen, wie die künftige Struktur aussehen wird. Insbesondere die Grünen haben noch viele kritische Fragen zu den Kosten. Ein Gremium aus den grün-schwarzen Partei- und Fraktionsspitzen, in dem auch Vertreter der betroffenen Ministerien und die Fachleute der Fraktionen sitzen, soll in der kommenden Woche, wahrscheinlich am Dienstag, eine Vorentscheidung treffen. Noch vor der Sommerpause soll das Thema ins Kabinett - am 18. oder am 25. Juli. Grüne und CDU verständigten sich nach Darstellung der beiden Innenexperten darauf, dass die Korrekturen an der Polizeireform erst zum 1. Januar 2020 greifen sollen und nicht schon 2019. Auf diese Weise sollen Kosten gespart werden. Einig sind sich die Regierungsfraktionen, dass im Land bis zum Jahr 2021 mehr neue Polizeistellen geschaffen werden sollen als ursprünglich geplant. Im Koalitionsvertrag hatten Grüne und CDU ein Plus von 1500 Stellen vereinbart. Auf eine neue Zahl haben sich die Regierungspartner noch nicht festgelegt. Wie die „Südwest Presse“ unter Berufung auf Koalitionskreise berichtete, hat die CDU die Schaffung von 2000 zusätzlichen Stellen vorgeschlagen - 1200 davon im Vollzug.

Anzeige

Nötig sei mindestens eine neue Ausbildungsstätte für Polizisten, sagte Sckerl. Wie Blenke betonte, soll der Ausbildungsstandard der Beamten dabei nicht sinken. „Wir wollen keine schlechter qualifizierten Polizisten haben.“ Hintergrund: In den kommenden Jahren gehen viele Polizisten in den Ruhestand. Es kommen aber bislang nicht genügend junge Polizisten nach, um diese alterbedingten Abgänge aufzufangen.

Anzeige

Eine Expertengruppe hatte dem Innenministerium vorgeschlagen, die Zahl der Polizeipräsidien im Land von derzeit 12 auf 14 zu erhöhen. Für dieses 14er-Modell veranschlagte die interministerielle Arbeitsgruppe einmalige Kosten in Höhe von rund 143,7 Millionen Euro und dauerhafte Kosten von rund 19,1 Millionen Euro im Jahr. Während die CDU-Fraktion geneigt ist, diesem Vorschlag zu folgen, haben die Grünen wegen der hohen Kosten und auch aus fachlicher Sicht Bedenken. Die Polizeireform war noch unter der grün-roten Vorgängerregierung umgesetzt worden.