Bei den tödlichen Unfällen war in der diesjährigen Motorradsaison in Baden-Württemberg zu hohe Geschwindigkeit die häufigste Ursache.

Stuttgart (dpa/red) 99 Motorradfahrer sind von März bis Oktober in Baden-Württemberg tödlich verunglückt. Das waren zwei weniger als im Vorjahreszeitraum, wie die «Stuttgarter Nachrichten» (Samstag) unter Berufung auf das Innenministerium berichten. Allerdings seien mehr Menschen verletzt worden, nämlich 4200 (plus 4 Prozent). Die Gesamtzahl der Motorradunfälle sei um 200 auf rund 5000 gestiegen. Im gesamten Jahr 2017 starben 104 Motorradfahrer - ein Plus von 38,7 Prozent im Vergleich zu 2016.

Obwohl das Land verstärkt kontrolliert, unfallträchtige Stellen entschärft und an Bikertreffs über die Gefahren aufklärt , sind in diesem und dem letzten Jahr im Land rund zehn Prozent mehr Fahrer tödlich verunglückt als in den Jahren zuvor. Zwei Drittel der Unfälle wurden auch dieses Jahr durch die Biker selbst verursacht, Unfallursache Nummer eins ist weiterhin zu hohe Geschwindigkeit (56 Prozent), gefolgt von Fehlern beim Überholen (19 Prozent).

Doch alle Appelle, besonnen zu fahren, scheinen bislang zu verpuffen. Bei Kontrollen stellte die Polizei dieses Jahr 7000 Verstöße fest – über 1000 mehr als im Vorjahr. In rund der Hälfte der Fälle waren die Biker zu schnell unterwegs , ein Viertel der Verstöße bezog sich auf technische Mängel an der Maschine. Unter den Opfern waren dieses Jahr besonders viele Fahranfänger: 22 Prozent der tödlich Verunglückten waren zwischen 18 und 24 Jahre alt; der Bevölkerungsanteil dieser Altersgruppe liegt bei neun Prozent. Auch die 50- bis 59-Jährigen waren wieder überproportional stark betroffen: Jeder fünfte Motorrad-Tote kam aus dieser Altersgruppe, obwohl deren Anteil an der Bevölkerung nur 15 Prozent beträgt. 60 Prozent der schweren Unfälle ereigneten sich an den Wochenenden (Freitag bis Sonntag). Was den Zeitpunkt der Unfälle angeht, so ist die Zeit zwischen 15 und 20 Uhr offenbar am gefährlichsten.