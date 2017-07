Wiesbaden/Stuttgart (dpa/lsw) - Der Trend hält weiter an: Wie in den vergangenen Jahren steigt in Baden-Württemberg die Zahl jener Kinder unter drei Jahren, die in einer Kindertageseinrichtung oder einer öffentlich geförderten Kindertagespflege betreut werden. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte, waren es am 1. März dieses Jahres hierzulande 89 700 Kinder - 6800 mehr als im Vorjahr. Das entspricht einem Plus von 8,9 Prozent. Einem Sprecher zufolge gab es auch in den Jahren zuvor immer mehr betreute Kinder.

Damit liegt das Ländle deutschlandweit auf dem vierten Platz - nur in Hamburg (10,2 Prozent), Niedersachsen und Schleswig-Holstein (jeweils 10,1 Prozent) stieg die Anzahl der betreuten Kleinkinder noch stärker. In Deutschland lag die Veränderung bei 5,7 Prozent: Zum Stichtag wurden rund 763 000 Kleinkinder betreut - 41 300 mehr als im Vorjahr. Seit dem 1. August 2013 gibt es für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen bundesweiten Rechtsanspruch auf einen öffentlich geförderten Betreuungsplatz.

Anzeige