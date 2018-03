Anzeige

Stuttgart (lsw) - Nach langem Ringen bekommen Städte und Gemeinden mehr Spielraum bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen. Innenminister Heribert Rech (CDU) kündigte in einem Schreiben an die kommunalen Landesverbände an, dass die Wertgrenzen für die Auftragsvergabe angehoben werden. Dabei geht es um die Schwelle, von der an Kommunen Aufträge öffentlich ausschreiben müssen. Den Streit um das Thema hat Rech damit allerdings nicht beendet: Dem Städtetag und der SPD-Fraktion im Landtag gehen die Änderungen nicht weit genug. Bisher richten sich die Kommunen nach Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt, die dem Innenministerium unterstellt ist, und schreiben Aufträge schon von wenigen tausend Euro an öffentlich aus. Die Anhebung der Grenzen soll die Chancen mittelständischer Unternehmen verbessern.

Nach jahrelangem Druck, den Kommunen zusätzlichen Spielraum zu ermöglichen, hatte die Landesregierung eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Vertreter von Verbänden sowie des Wirtschafts-, Innen- und Finanzministeriums einigten sich schließlich auf höhere Werte. Für Bauleistungen zum Beispiel soll die neue Marke bei 20 000 Euro liegen.

Nach einem ablehnenden Beschluss der CDU-Fraktion sah es so aus, als würde die Landesregierung den Kompromiss der Arbeitsgruppe übergehen und die bisherige Praxis beibehalten. Nun sorgt der Innenminister mit seinem Schreiben doch für eine Lockerung des Vergaberechts. Rech nennt die Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Orientierungswerte“. In dem Brief an die Präsidenten von Städte-, Gemeinde- und Landkreistag betont er allerdings auch, dass es weiterhin keine festen Wertgrenzen geben soll.

Der Wirtschaftsexperte der SPD-Fraktion, Claus Schmiedel, nannte Rechs Schreiben „Wischiwaschi“. Für die Kommunen bleibe Rechtsunsicherheit, weil nicht klar sei, in welchen Fällen sie von höheren Wertgrenzen Gebrauch machen könnten: „Einerseits wird ihnen die Möglichkeit der freien Vergabe bis 20 000 Euro eingeräumt, andererseits aber weigert sich der Innenminister, diese Option rechtsverbindlich festzulegen. Das schafft nur neue Verwirrung statt Rechtsklarheit.“ Der Sprecher des Städtetags, Manfred Stehle, spricht von einer „Verbesserung gegenüber der bisherigen Praxis“. Dennoch bleibe der Minister deutlich hinter den Forderungen des Städtetags zurück. Das Beispiel der meisten anderen Länder zeige, dass höhere Wertgrenzen sinnvoll seien. Diese Schwellen müssten aber verbindlich gemacht werden. Auch der Handwerkstag hatte sich für höhere Grenzen ausgesprochen. Dagegen verteidigt der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Reinhard Löffler, das Vorgehen Rechs. Die Informationspolitik seiner Fraktion sei nicht optimal gewesen, räumte er ein. Es sei der falsche Eindruck entstanden, die CDU im Landtag und Minister der Union hätten sich grundsätzlich gegen Ergebnisse der Arbeitsgruppe gestellt.