Stuttgart (dpa/lsw) - Die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen nicht gezahlter Mindestlöhne ist in Baden-Württemberg gestiegen. Im ersten Halbjahr 2017 wurden im Südwesten insgesamt 264 Verfahren eingeleitet - 37 mehr als im Vorjahreszeitraum. Das geht aus Angaben des Zolls hervor. Im ersten Halbjahr 2016 hatten die für Schwarzarbeit zuständigen Abteilungen der sechs Hauptzollverwaltungen in Baden-Württemberg (Heilbronn, Karlsruhe, Lörrach, Singen, Stuttgart und Ulm) demnach 227 entsprechende Verfahren eingeleitet.

Die Zunahme bei den Ermittlungsverfahren erklärt sich maßgeblich dadurch, dass deutlich mehr Arbeitgeber überprüft wurden - 3273 im ersten Halbjahr 2017 gegenüber 2214 in der ersten Jahreshälfte 2016. Dabei stieg die Zahl der Überprüfungen im Baugewerbe von 709 auf 884, während sie im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe bei 455 blieb. Häufiger als in anderen Branchen werde unter anderem auch in den Bereichen Spedition, Logistik und Gebäudereinigung kontrolliert, erklärte ein Zollsprecher. Seit 2015 galt in Deutschland ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde, zum 1. Januar 2017 wurde er auf 8,84 Euro erhöht. Bei Verstößen werden Nachzahlungen und Bußgelder fällig.