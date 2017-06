Stuttgart (dpa/lsw) - Nie zuvor haben in Baden-Württemberg so viele Ausländer gelebt wie heute. 2016 nahm ihre Zahl laut Behördenangaben vom Freitag um 120 400 Personen auf fast 1,67 Millionen zu. Das entspreche einem Zuwachs um 7,8 Prozent und sei der vierte Höchststand in Folge, erklärte das Landesamt für Statistik. In ganz Deutschland waren 2016 laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 10,04 Millionen ausländische Einwohner registriert - 931 200 oder 10,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Ein Hauptgrund ist der Krieg in Syrien: 2016 registrierten die Behörden im Südwesten weitere 29 500 Menschen mit syrischer Staatsangehörigkeit - das entsprach einem Viertel des gesamten Anstiegs der ausländischen Bevölkerung. Ende 2016 waren 68 100 Syrer in Baden-Württemberg registriert. Der starke Zuwachs ist auch der Tatsache geschuldet, dass die Behörden 2015 nicht mit der Registrierung hinterherkamen. Viele Flüchtlinge wurden 2016 nacherfasst. Durch das Inkrafttreten des Abkommens der EU mit der Türkei sind 2016 deutlich weniger Kriegsflüchtlinge aus Syrien gekommen.

Die Zahl der Menschen aus Afghanistan stieg um 14 300 auf 24 300. Aus Rumänen kamen im dritten Jahr nach Einführung der Arbeitnehmerfreizügigkeit weitere 15 200 Menschen, insgesamt lebten damit 117 300 Rumänen im Südwesten. Die Zahl der Kroaten stieg um 9500 auf 101 600. Auch Bulgaren, Ungarn und Polen gehören zu den zahlenmäßig größten Ausländergruppen.

Anzeige