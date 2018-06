Am Samstag demonstrierten tausende Teilnehmer beim Christopher Street Day (CSD) in der Freiburger Innenstadt für Vielfalt und gegen Ausgrenzung.

Freiburg (dpa/lsw) Mehr als 8000 Menschen seien am Samstag bei dem Zug durch die Freiburger Innenstadt dabei gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Zehntausende Menschen hätten sich den Umzug angeschaut. Nach Angaben des Veranstalters waren 15 Motivwagen und 18 Fußgruppen unterwegs. Demnach war es eine der größten Veranstaltungen dieser Art in Baden-Württemberg und der fünfte CSD seit 2002 in Freiburg.