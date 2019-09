Leutenbach (dpa/lsw)Abgerissene Scheibenwischer, zerkratzter Lack: Mehr als 70 ausgestellte Wagen haben Unbekannte vor einem Autohaus in Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) demoliert. Eine Streife bemerkte nach Angaben der Polizei vom Montag die beschädigten Fahrzeuge am Vortag. Den Ermittlungen zufolge waren die Randalierer auch über die Autos gelaufen und hatten Buchstaben in die Lackierungen geritzt. Nach ersten Schätzungen der Polizei richteten sie dabei einen Schaden im sechsstelligen Bereich an. Die Ermittler suchen nach Zeugen.