Baden-Baden (dpa/lsw) - Zum Abschluss des SWR3 New Pop Festivals haben die Organisatoren am Sonntag eine zufriedene Bilanz gezogen. Zu dem dem drei Tage dauernden Musikfestival in Baden-Baden seien mehr als 50 000 Besucher gekommen. Stargast war die US-Sängerin Anastacia. Zudem traten bei Konzerten unter anderem „Tatort“-Kommissar Jan-Josef Liefers mit seiner Band Radio Doria, Max Giesinger und Adel Tawil auf. 33 Stunden Video-Livestream ermöglichten Fans auch, von zu Hause aus dabei zu sein. Es war die 23. Ausgabe des Festivals, das jährlich von dem Popsender des Südwestrundfunks (SWR) organisiert wird.