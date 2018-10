Anzeige

Ulm (dpa/lsw) Nach der Schlägerei mit zahlreichen beteiligten Männern in Ulm sind die Hintergründe noch immer unklar. Polizeiangaben zufolge hatten sich bis zu 40 junge Männer in der Nähe des Hauptbahnhofs geprügelt, es gab auch Verletzte. «Momentan wird zwar gegen mehrere Personen ermittelt. Was aber zu der Schlägerei geführt hat, ist noch unklar», sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag.

Am Freitagabend gingen mehrere Notrufe von Busfahrgästen und Passanten bei der Polizei ein. Sie hatten beobachtet wie mehrere junge Männer aufeinander einschlugen. Laut Zeugenaussagen waren zwischen 20 und 40 Personen beteiligt.

Mindestens zwei Beteiligte hatten Kopfverletzungen durch Schläge erlitten. Sie äußerten sich bisher nicht zum Hintergrund der Schlägerei. Anderen Beteiligten der Auseinandersetzung war es zunächst gelungen, unerkannt zu flüchten, als die Beamten eintrafen. Wie der Polizeisprecher am Sonntag sagte, hoffen die Ermittler nun auf weitere Zeugenaussagen.