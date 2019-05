Obersulm (dpa/lsw) Mehr als drei Wochen, nachdem ein Buga-Zwerg in Obersulm (Kreis Heilbronn) als gestohlen gemeldet wurde, ist im selben Ort eins der pinken Maskottchen gefunden worden. Polizisten fanden den Zwerg «Karl» nach einem Zeugenhinweis in einem Gebüsch, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Vermutlich handele es sich um die vermisste Figur. Der 1,60 Meter große Gartenzwerg könne nun wieder an seinen alten Ort zurückkehren, hieß es.

Immer wieder wird Gartenzwerg «Karl», Maskottchen der Heilbronner Bundesgartenschau 2019, Opfer von Straftaten. Anfang Mai war eine der Figuren in Oedheim gestohlen worden.