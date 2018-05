Anzeige

Ulm (dpa/lsw)Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, war der Mann am Donnerstagabend maskiert, betrunken und unter Drogen in das Lokal gekommen und mit dem Messer auf den Angestellten losgegangen. Der konnte den Angriff aber abwehren. Als die Polizei den Mann festnahm, musste der 28-Jährige zunächst ins Krankenhaus - wegen eines Kreislaufzusammenbruchs. Später erließ ein Richter Haftbefehl gegen den Wohnsitzlosen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Männer kannten sich einem Polizeisprecher zufolge nicht.