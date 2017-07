Lorch/Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Verkehrsministerium testet von Samstag (14.00 Uhr) an ein neues Mittel gegen Geisterfahrer. Eine Kombination aus einer Rüttelmarkierung und einer Warntafel soll künftig Falschfahrer auf ihr Fehlverhalten aufmerksam machen. Das Pilotprojekt startet an der Anschlussstelle Lorch/Ost an der Bundesstraße 29 (Ostalbkreis). Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) präsentiert das nach seinen Worten bundesweit erste System dieser Art mit Erfinder Konstantin Berkovych, einem Polizisten aus Sachsen, bei einer gemeinsamen Testfahrt.

Auf der B29 war im Januar eine 72 Jahre alte Falschfahrerin mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Sie und der 20 Jahre alte Fahrer des anderen Autos starben.

Ein Unfall mit sechs Toten auf der Autobahn 5 bei Offenburg im November 2012 hatte eine Diskussion ausgelöst über Gefahren durch Geisterfahrer und Maßnahmen, um solche Unglücke zu verhindern. Damals geriet ein 20-Jähriger im Nebel in die falsche Richtung, dann kollidierte er mit einem entgegenkommenden Taxi. Dessen fünf Insassen und der der junge Mann starben noch am Unfallort. Zwei weitere Autos rasten in die Unfallstelle, eine Ersthelferin wurde schwer verletzt.