Heidelberg (dpa/lsw) In Heidelberg sind zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen worden. Bei einer Durchsuchung der Wohnung der 24 und 25 Jahre alten Männer seien am 23. Oktober unter anderem Amphetaminpaste, Cannabispflanzen, psychodelisch wirkende Pilze und Ecstasy-Tabletten sowie acht Gramm Marihuana gefunden worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Ermittlungsrichterin erließ Haftbefehle; der 24-jährige Beschuldigte wurde aber inzwischen wieder freigelassen.