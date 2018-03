Anzeige

Stuttgart (lsw) - Während der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika wird es das vom Land geplante „Deutsche Haus“ in Johannesburg nicht geben. Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) kündigte gestern in Stuttgart an, sich aus dem von seinem Vorgänger Günther Oettinger (CDU) initiierten Projekt zurückzuziehen. „Wir werden das Deutsche Haus nicht weiter verfolgen“, sagte Mappus. Er habe das Projekt gestoppt, obwohl er die Grundidee gut finde. Dem Steuerzahler seien die drohenden hohen Kosten nicht zuzumuten. Oettinger hatte auf seiner Südafrika-Reise 2007 angeregt, dass sich Baden-Württemberg im Sommer gemeinsam mit Unternehmen aus dem Südwesten während der Fußball-WM präsentiere. Das zunächst „Baden-Württemberg-Haus“ genannte Gebäude sollte als Begegnungsstätte für täglich bis zu 5000 Menschen auf dem Gelände der Internationalen Deutschen Schule in Johannesburg eingerichtet werden. Doch das Land konnte nicht die notwendigen Sponsoren finden.