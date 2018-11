Eine Kugelspinne sitzt am Dienstag (14.10.2008) in ihrem Netz und wartet auf Beute. Die braune Kugelspinne besitzt eine Körperlänge von 3-5 mm bei Weibchen bzw. 2-4 mm bei den Männchen. Der Vorderkörper ist hellbraun gefärbt und zeigt in der Mitte einen breiten braunen Längsstreifen. Kugelspinnen sind nach den Kreuzspinnen die häufigsten Spinnen in Obstanlagen. Foto: dpa