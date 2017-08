Mannheim (dpa/lsw) - Durch Schusswaffengebrauch bei einem Polizeieinsatz ist in der Mannheimer Innenstadt ein Mensch verletzt worden. Die Hintergründe der Tat und die Art der Verletzung waren zunächst unklar. „Ermittlungen eingeleitet, Situation unter Kontrolle“, teilte die Polizei per Kurznachrichtendienst Twitter am Donnerstag mit. Auf Anfrage hieß es, der Tatort werde nun gesichert und die Kriminalpolizei verständigt. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft sei eine Pressemitteilung geplant.

