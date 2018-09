Anzeige

Mannheim (dpa/lsw)Weil eine Frau im Streit ihren Bruder mit einem Beil angegriffen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Mannheim Anklage gegen die 59-Jährige erhoben. Die Behörde wirft der Frau nach Angaben vom Freitag versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Die Angeklagte bestreite die Tat.

Die 59-Jährige soll im März im gemeinsamen Haus in Mannheim mit einem Fleischerbeil an der Wohnungstür ihres Bruders randaliert haben. Als dieser die Tür geöffnet habe, soll sie mit der Waffe nach ihm ausgeholt und ihm mit dem Tod gedroht haben. Der Bruder konnte seiner Schwester laut Staatsanwaltschaft das Beil abnehmen, verletzte sich dabei aber an der Hand. Die Frau sitzt in Untersuchungshaft. Nun muss das Landgericht Mannheim über die Zulassung der Anklage entscheiden.