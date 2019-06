Böblingen (pol)Ein unbekannter Mann hat am Sonntagnachmittag gegen 14.50 Uhr eine 38-Jährige sowie ihr dreijähriges Kind in einem Intercity zwischen Rottweil und Böblingen angegangen. Wie die Polizei berichtet, gerieten der mutmaßliche Täter sowie die 38-jährige Frau in verbale Streitigkeiten, da der Sohn der Reisenden offenbar immer wieder auf die Sitzflächen des Zugabteiles stieg. Der Unbekannte soll daraufhin das Kind am Arm ergriffen und lautstark zum Hinsetzen aufgefordert haben. Nachdem die im vierten Monat schwangere Frau den Dreijährigen an sich nahm, soll der Mann auch gegenüber ihr handgreiflich geworden sein.

Offenbar erfasste er die Mutter ebenfalls am Arm und holte daraufhin zweimal mit der flachen Hand aus, ohne jedoch eine Schlagbewegung auszuführen. Gemäß Zeugenangaben verließ der Unbekannte den Intercity beim Halt am Bahnhof Böblingen. Der mutmaßliche Täter wird als etwa 185cm groß, zwischen 40-50 Jahre alt, mit europäischem Phänotyp sowie dunklen graumelierten Haaren und einem grauen Vollbart beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine Brille und ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck sowie eine schwarze Radlerhose. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Körperverletzung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.