Karlsruhe (dpa/lsw)Der Fall des schwer missbrauchten und an andere Männer verkauften Neunjährigen aus Staufen bei Freiburg beschäftigt auch das Landgericht Karlsruhe: Parallel zum Freiburger Prozess gegen die beiden Hauptverdächtigen hat dort am Montag die Verhandlung gegen einen 44 Jahre alten Elektriker aus Schleswig-Holstein begonnen. Der Mann soll den 39 Jahre alten Partner der Mutter des Jungen im Darknet gefragt haben, ob er das Kind sexuell missbrauchen und danach töten dürfe.

Weil der 39-Jährige das ablehnte, soll der einschlägig vorbestrafte Angeklagte gefragt haben, ob man alternativ nicht ein anderes Kind gemeinsam entführen könne, um es sexuell zu missbrauchen und zu töten. «Der Angeklagte war zur Tötung fest entschlossen», sagte die Staatsanwältin zum Prozessauftakt.

Sie hat ihn wegen Sichbereiterklärens zum Mord, zum sexuellen Missbrauch von Kindern und zur Vergewaltigung sowie wegen Besitzes kinder- und jugendpornografischer Schriften angeklagt. Da er schon zweimal einschlägig verurteilt worden sei und seinen kindlichen Opfern schweren Schaden zugefügt habe, zieht sie eine Sicherungsverwahrung in Betracht.

Die Mutter des Neunjährigen und ihr Partner, beides Deutsche, sollen den Jungen jahrelang missbraucht und über das Darknet anderen Männern angeboten haben. Sie stehen ebenfalls seit Montag - aber in Freiburg - als Hauptbeschuldigte vor Gericht.

Weil der Verdächtige aus Schleswig-Holstein deren Festnahme nicht mitbekam, tappte er beim erneuten Kontaktversuch im Darknet im vergangenen Herbst in eine Falle der Polizei: Ein verdeckter Ermittler gab sich als Freund der Mutter aus. Unter dessen Decknamen «geiler Daddy» lockte er den 44-Jährigen nach Karlsruhe.

Beim Treffen in einem Schnellrestaurant im Hauptbahnhof hatte er laut Ermittlung 500 Euro und die Utensilien für die geplante Vergewaltigung des Jungen dabei: zwei Paar Handschellen, fünf Zentimeter breites Panzer-Klebeband zum Knebeln und einen Lappen sowie einen Liter Gleitgel.

Die Anwältin des Mannes hatte zu Prozessbeginn angekündigt, dass ihr Mandant zur Sache aussagen wolle. Weil er dabei auch über sein Sexualleben Auskunft geben wollte, wurde die Öffentlichkeit auf Antrag der Verteidigung für diesen Teil nach Verlesung der Anklage über Stunden ausgeschlossen. Ob er sich dabei geständig zeigte, wurde nicht bekannt.

Der Karlsruher Prozess wird am 25. Juni (14.00 Uhr) fortgesetzt: Dabei soll unter anderem der 39 Jahre alte Hauptverdächtige als Zeuge gehört werden. Die Plädoyers sollen am 29. Juni nicht-öffentlich gehalten werden. Am gleichen Tag ist auch die Urteilsverkündung geplant. Diese ist öffentlich.

Im Zusammenhang mit dem Staufener Missbrauchsfall gibt es insgesamt acht Verdächtige. Angeklagt sind Taten zwischen Mai 2015 bis Ende August 2017.