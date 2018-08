Anzeige

Freiburg (dpa/lsw)Ein 36 Jahre alter Mann hat in Freiburg ein Briefchen mit Heroin auf der Rückbank eines Polizeiautos verloren. Beamten hatten den Mann Mittwochnacht kontrolliert, als er ohne Beleuchtung mit dem Fahrrad unterwegs war, teilte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag mit. Bei der Kontrolle verhielt sich der Mann nach Angaben der Polizei so auffällig, dass ein Drogenvortest gemacht wurde, der positiv ausgefallen sei. Der Mann habe den Beamten gesagt, dass er vor vielen Stunden das letzte Mal Heroin genommen habe. Für eine Blutentnahme wurde der 36-Jährige auf die Dienststelle der Polizei gebracht, dabei verlor er den Angaben zufolge das Briefchen mit dem Heroin. Der Mann werde höchstwahrscheinlich seinen Führerschein verlieren, sagte eine Sprecherin der Polizei.