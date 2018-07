Anzeige

Marbach (dpa/lsw)Ein 23-Jähriger hat sich mit seinem Auto im Kreis Ludwigsburg überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Der Mann sei zuvor zwischen Marbach und Affaltersbach von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Danach prallte er mit seinem Fahrzeug gegen mehrere Verkehrsschilder, überschlug sich und kam wieder zum Stehen. Er befreite sich noch aus eigener Kraft, bevor er in ein Krankenhaus gefahren wurde. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 30 000 Euro. Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, war zunächst nicht bekannt.