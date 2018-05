Anzeige

Triberg (dpa/lsw)Ein 37-Jähriger hat seine schwangere Ex-Ehefrau mit Faustschlägen und Tritten traktiert. Auslöser der Tat am Bahnhof von Triberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) sei in der Nacht zum Dienstag ein heftiger Streit gewesen, teilte die Polizei mit. Der betrunkene Mann habe die 28-Jährige beleidigt und bespuckt, ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen und schließlich mehrmals auf die bereits am Boden liegende Frau eingetreten. Das Opfer sei zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Zur Art ihrer Verletzungen und dem Grund des Streits machte die Polizei keine Angaben. Der Mann werde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Laut Polizei ist die Frau im dritten Monat von ihm schwanger.