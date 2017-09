Anzeige

Tübingen (dpa/lsw) - Ein junger Mann ist in Tübingen beim Klettern am Kamin eines Kraftwerks tödlich verunglückt. Ein Mitarbeiter fand den abgestürzten Sportler neben dem Kamin, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Kletterer ist bislang noch nicht identifiziert. Er war wahrscheinlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unterwegs.