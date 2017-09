Anzeige

Leimen (dpa/lsw) - Der bei einem Messerangriff in Leimen lebensgefährlich verletzte Mann ist tot. Der 45-Jährige starb am Sonntag im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war am Samstag mit einem Messer attackiert und durch einen Stich in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde nach einer medizinischen Erstversorgung am Tatort in einer Klinik notoperiert. Der Täter ist nach Angaben der Polizei flüchtig. Weitere Hintergründe zur Tat waren zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei sowie die Staatsanwaltschaft Heidelberg ermitteln.