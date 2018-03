Anzeige

Westhausen (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 ist am Dienstag ein 65-Jähriger ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, ereignete sich der Unfall in Fahrtrichtung Ulm etwa einen Kilometer vor der Ausfahrt Westhausen (Ostalbkreis). Ersten Ermittlungen zufolge hielt der 65 Jahre alter Fahrer eines Kleinlasters samt Anhänger auf dem Standstreifen und stieg aus. «Während er am Anhänger hantierte, prallte ein 66 Jahre alter Fahrer mit einem Lieferwagen in den Anhänger», teilte die Polizei mit. Dabei wurde der 65-Jährige tödlich verletzt. Nach dem Unfall bildete sich ein kilometerlanger Stau auf der Autobahn 7. Aufgrund der Bergungsarbeiten war die Fahrbahn bis zum frühen Abend gesperrt.