Waldbrunn (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Ferienhaus in Waldbrunn (Neckar-Odenwald-Kreis) ist ein Mann ums Leben gekommen. Das Häuschen fing am Samstagabend aus noch ungeklärter Ursache Feuer, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand es bereits im Vollbrand. Die Leiche des Mannes wurde nach den Löscharbeiten in dem völlig zerstörten Ferienhaus gefunden. Seine Identität war zunächst unklar.