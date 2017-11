Anzeige

Freiburg (dpa/lsw) - Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 27 Jahre alter Mann in Freiburg von einer Brücke auf eine stark befahrene Bundesstraße gesprungen und hat sich schwer verletzt. Er wurde mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Offen blieb jedoch das Motiv des Mannes. Er wurde von der Polizei den Angaben zufolge gar nicht gesucht, auch verdächtige Gegenstände wurden nicht bei ihm gefunden. Wieso er flüchtete, war daher zunächst unklar. Die Beamten hatten den Mann bei einer Routine-Streifenfahrt am Sonntagabend angesprochen - daraufhin nahm er plötzlich Reißaus und sprang schließlich über die Brücke.