Pforzheim (dpa/lsw) - Bei einem Streit soll ein 41 Jahre alter Mann in Pforzheim mit einem Messer auf seinen Arbeitskollegen losgegangen sein und ihn aus dem Fenster gestoßen haben. Bei dem Sturz aus der zweiten Etage auf ein Autodach wurde der 32-Jährige in der Nacht zu Sonntag schwer verletzt, teilte die Polizei in Karlsruhe am Dienstag mit. Der Vorfall habe sich in der privaten Unterkunft der Leiharbeiter ereignet, die gemeinsam in einer Fabrik arbeiteten, so die Polizei. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen.

Ein 47 Jahre alter Arbeitskollege wollte schlichtend eingreifen. Dabei wurde er durch das Messer an der Hand verletzt. Der 32-Jährige erlitt keine Verletzungen durch den Messerangriff, allerdings dann durch den Sturz.

Den Angaben zufolge ließ der mutmaßliche Täter das Tatmesser zurück und flüchtete. Zunächst habe die Fahndung keinen Erfolg gebracht, erst die Bundespolizei habe den Mann am Montagabend in Karlsruhe festnehmen können, hieß es. Wie es zu dem Sturz kam, müsse noch ermittelt werden. Laut Polizei waren die Männer betrunken. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.