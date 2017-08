Heidenheim (dpa/lsw) - Weil ein 22 Jahre alter Mann in Heidenheim wohl beim Rauchen eingeschlafen war, ist sein Zimmer in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, waren bei dem Vorfall am Mittwoch gegen 1 Uhr auch dessen Eltern und zwei Schwestern im Haus. Diese konnten das brennende Haus rechtzeitig verlassen. Der 22-Jährige rettete sich durch einen Sprung vom Dach vor dem Feuer. Er blieb dabei unverletzt. Er war von Brandgeräuschen geweckt worden, als sein Zimmer im ersten Stock bereits in Flammen stand. Weil das Treppenhaus durch das Feuer blockiert war, kletterte er auf das Hausdach und rief um Hilfe. Die Nachbarn verständigten die Feuerwehr.

Der Mann und die beiden Schwestern wurden wegen einer möglichen Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf 100 000 Euro. Durch den Brand wurden das Zimmer und Teile des Dachstuhls zerstört.

