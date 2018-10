Anzeige

Freiburg (dpa/lsw)Der Mann hatte am Montag das kinderpornografische Material angeschaut und wollte es auf einem Computer des Internetcafés herunterladen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Besucher hatten ihn dabei beobachtet und daraufhin die Polizei informiert. Der 55-Jährige, der bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten sei, wurde sofort festgenommen. Er muss sich nun wegen des Erwerbs von kinderpornografischen Schriften verantworten müssen.