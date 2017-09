Anzeige

Hardthausen am Kocher (dpa/lsw) - Den Wahlzettel hatte er noch ausgefüllt. Doch statt ihn am Sonntag in die Urne zu werfen, zog dieser Wähler eine Gasmaske übers Gesicht und blieb in einer Wahlkabine im Bürgerhaus seines Heimatorts Hardthausen am Kocher (Landkreis Heilbronn) einfach sitzen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhren gleich drei Streifen zum Wahllokal. Da der 45-Jährige für die Polizei kein Unbekannter war, ließen sie das Gebäude vorsichtshalber räumen. Den Angaben zufolge gab sich der Mann beim Eintreffen der Beamten jedoch friedlich und verließ, nachdem er seinen Wahlzettel in die Urne geworfen hatte, mit einem Platzverweis das Bürgerhaus. Eine Erklärung für seine Aktion gab der Mann nicht ab.