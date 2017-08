Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Bei einer Messerattacke in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ist ein Mann von zwei Angreifern lebensgefährlich verletzt worden. Ein 25 Jahre alter Begleiter des 23-Jährigen habe zudem Schnittwunden an der Hand erlitten, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die beiden Männer haben demnach Kontakte in das Umfeld der rockerähnlichen, türkisch geprägten Gruppierung Osmanen Germania BC. Nach der Tat am Sonntagabend wurden zwei Verdächtige festgenommen. Die 21 und 23 Jahre alten türkischen Staatsangehörigen werden dem Umfeld der kurdischen Bahoz-Gruppierung zugeordnet. Ein Zusammenhang zwischen der Tat und dem Konflikt der Gruppierungen wurde geprüft.

Das Landeskriminalamt schätzt die Zahl der Osmanen in Baden-Württemberg auf rund 100. Die Gruppierung hat Ermittlungen zufolge vor allem Streit mit der Gruppe Bahoz. Aktuell laufen nach Behördenangaben rund 50 Ermittlungsverfahren rund um die Auseinandersetzungen. Mehrere Menschen sitzen in Untersuchungshaft.

