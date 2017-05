Reutlingen (pol) - Einem zehnjährigen Mädchen ist an Himmelfahrt sein kleiner Hund auf einem Spielplatz in Rommelsbach gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, befand sich das Kind kurz vor 17 Uhr zusammen mit seinen Freundinnen auf dem Spielplatz in der Mähderstraße, als sich ihnen ein bislang unbekannter Mann näherte. Der Unbekannte sprach die Kinder zunächst wegen des zweieinhalb Monate alten Chihuahuas an, nahm ihn dann auf den Arm und rannte davon. Der kleine Hund hat ein auffallendes pinkfarbenes Halsband und hört auf den Namen "Ossi". Die Zehnjährige ging anschließend nach Hause und erzählte ihrem Vater was passierte, der wiederum die Polizei verständigte.

Der Mann soll zirka 20 Jahre alt gewesen sein und hatte kurze dunkle Haare. Er trug ein weißes T-Shirt sowie eine braunfarbene Bermudahose. Der Gesuchte hat am linken Unterarm ein auffälliges Tattoo mit dem Buchstaben "L" und einem Herz. Das Polizeirevier Reutlingen bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise zu dem Täter und dem Verbleib des Chihuahuas.