Sachsenheim (dpa/lsw) - Ein 53-Jähriger ist beim Reinigen seiner Stapel-Garage in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er am Freitag auf der unteren Plattform der für zwei Autos gedachten Garage, als er aus noch ungeklärter Ursache zwischen Plattform und Einfahrtblech eingeklemmt wurde. Sein Sohn alarmierte die Feuerwehr, die mit zwei Spreizern den Spalt vergrößerte, um den Verletzten zu retten. Der 53-Jährige wurde reanimiert und in lebensbedrohlichem Zustand mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.