Mannheim (dpa/lsw) - In Mannheim ist am späten Freitagabend ein Mann getötet worden. Das teilte die Polizei auf Anfrage am Sonntag mit und bestätigte einen entsprechenden Bericht der „Rhein-Neckar-Zeitung“. Die Polizei habe nach der Tat in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Schwetzingerstadt zwei Tatverdächtige festgenommen. Sie würden am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Dabei habe es sich um einen Mann und um eine Frau gehandelt, bestätigte ein Sprecher. Zur Identität des Toten machte die Polizei keine Angaben.

