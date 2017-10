Anzeige

Lichtenstein (dpa/lsw) - Bei Abbrucharbeiten an einem Balkon ist ein 38-Jähriger hinuntergestürzt und ums Leben gekommen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann am Montag auf dem Balkon eines freistehenden Einfamilienhauses in Lichtenstein (Kreis Reutlingen) mit Renovierungsarbeiten beschäftigt und wollte den Balkon abbrechen. Dabei brach der Balkon zu früh ein, so dass der 38-Jährige nach unten fiel und von Stahlbetonplatten verschüttet wurde. Seine Ehefrau fand den Verunglückten und verständigte die Rettungskräfte. Er wurde von der Feuerwehr mit schwerem Gerät geborgen. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod feststellen. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zum genauen Hergang auf.