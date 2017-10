Anzeige

Birkenfeld (dpa/lsw) - Bei einem Arbeitsunfall in einem Schlachthof hat sich ein Mitarbeiter in Birkenfeld (Enzkreis) schwer an der Hand verletzt. Der Arbeiter geriet am Samstagmorgen mit einer Hand in eine Maschine und zog sich Verletzungen an mehreren Finger zu, wie ein Feuerwehrsprecher in Pforzheim sagte. Ein Notzarzt versorgte den Mann demnach noch im Birkenfelder Industriegebiet. Anschließend kam der Verletzte mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik.