Anzeige

Weinheim (dpa) Ein Mann hat sich bei einem Sturz in ein leeres Schwimmbecken in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) schwer verletzt und ist erst am nächsten Tag von Nachbarn entdeckt worden. Der Senior liege mit Knochenbrüchen und möglicherweise inneren Verletzungen im Krankenhaus, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Weinheim am Mittwoch. Den Angaben zufolge war der alleinstehende Mann am Montag in das leere Schwimmbecken in seinem Haus gestürzt. Er konnte demnach weder das zwei bis drei Meter tiefe Becken verlassen noch Hilfe rufen. Angehörige baten Nachbarn, nach ihm zu schauen, weil sie ihn nicht erreichen konnten. Die fanden den Schwerverletzten am Dienstag und alarmierten die Einsatzkräfte.