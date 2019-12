Tübingen (dpa/lsw)Ein 41 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto in Tübingen gegen eine Hochwasserschutzwand geprallt und wenig später gestorben. Warum das Fahrzeug in der Nacht zum Dienstag von der Landstraße abkam, war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er noch in der Nacht an seinen schweren Verletzungen starb.