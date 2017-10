Anzeige

Hardthausen (dpa/lsw) - Ein 46 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto gegen einen Baum bei Hardthausen im Landkreis Heilbronn gefahren und tödlich verletzt worden. Der Mann war laut Polizei am Dienstagmorgen aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und prallte dort gegen einen Baum. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Der 46-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.