Wiesloch (dpa/lsw)Bei einer Explosion in einem Haus in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Mann schwer verletzt worden. Er habe sich während der Explosion im ersten Obergeschoss des Hinterhauses aufgehalten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Die Ursache des Unglücks ist den Angaben zufolge noch nicht klar.

Rettungskräfte und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Brand wurde gelöscht, das Gebäude ist aber einsturzgefährdet. Bei der Explosion seien Haustrümmer auf die Straße geschleudert worden. Die anliegenden Gebäude wurden vorsorglich evakuiert. Beamte sperrten den Einsatzort großräumig ab.