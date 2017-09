Anzeige

Mannheim (dpa/lsw) - Dem Geistesblitz seiner Mutter, hat ein 33 Jahre alter Mann seine Freiheit zu verdanken. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stellten Beamte bei einer Kontrolle am Hauptbahnhof in Mannheim fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag und er wegen Computerbetrugs zu einer Geldstrafe von 5000 Euro verurteilt war. Für den Fall, dass er nicht zahlen könne, drohten 250 Tagen Haft.

Der Mann - er war am Sonntag mit seiner Mutter unterwegs - konnte das Geld zunächst tatsächlich nicht bezahlen. Schließlich brachte die Mutter die pragmatische Idee ins Spiel, den Arbeitgeber ihres Sohnes anzurufen und diesen um einen Vorschuss zu bitten. Durch die Hilfe des Arbeitgebers konnte die Mutter das geforderte Geld aufbringen und bei der Bundespolizei einzahlen. Der 33 Jahre alte Mann sei sichtlich erleichtert gewesen. „Mama ist eben doch die Beste!“, heißt es dazu weiter in der entsprechenden Mitteilung der Polizei.