Offenburg (dpa/lsw)Weil sie aus rassistischen Gründen auf einen Asylbewerber eingeschlagen und ihn schwer verletzt haben sollen, hat die Staatsanwaltschaft Offenburg Anklage gegen zwei Männer erhoben. Wie die Behörde am Montag mitteilte, sollen sich die beiden Deutschen im Alter von 23 und 24 Jahren vor dem Amtsgericht Offenburg wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, am Abend des 9. Mai in Offenburg einen aus Eritrea stammenden 18-Jährigen vom Fahrrad gerissen zu haben. Sie sollen ihn aufgefordert haben, in seine Heimat zurückzugehen. Als der junge Mann flüchten wollte, hätten sie ihn verfolgt und auf ihn eingeschlagen.

Einer der Täter habe auch mit einem Fahrradschloss zuschlagen wollen, aber nicht getroffen. Die betrunkenen Schläger wurden demnach von Passanten gestoppt. Der Eritreer erlitt mehrere Prellungen, blutende Wunden im Gesicht und eine Rippenprellung. Die Staatsanwaltschaft geht von einer fremdenfeindlichen Gesinnung der Angeklagten aus. Ein Termin für die Hauptverhandlung stand noch nicht fest.