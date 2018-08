Anzeige

Bad Säckingen (dpa/lsw)Aus Interesse an hochwertigen Autos hat sich ein Junge in Bad Säckingen am Hochrhein (Kreis Waldshut) selbstständig gemacht und eine vier Stunden dauernde Suchaktion ausgelöst. Der Elfjährige sah am Mittwochnachmittag im Vorbeifahren an einem Autohaus ausgestellte Fahrzeuge eines Premiumherstellers, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Während seine Eltern einen Bummel durch die Innenstadt machten, ging er zu dem Autohaus, weil er die Luxusfahrzeuge aus der Nähe sehen wollte. Seine Eltern, die mit dem Kind Urlaub in der Region machen, wussten nichts davon. Sie suchten den Jungen zwei Stunden lang, zwei weitere Stunden suchte die Polizei. Die Beamten fanden den Elfjährigen schließlich.