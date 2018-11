Anzeige

Ludwigsburg (pol)Das Polizeipräsidium Ludwigsburg ermittelt gegen zwei 30 und 36 Jahre alte Männer, die im Verdacht stehen Verkehrsunfälle fingiert zu haben. Zwischen März und Juni dieses Jahres sollen sie in mindestens drei Fällen in Leonberg, Ehningen und Pforzheim Verkehrsunfälle mit hochwertigen Pkw fingiert bzw. provoziert haben, um anschließend Versicherungsleistungen in insgesamt sechsstelliger Höhe zu ergaunern.

Am Freitagmorgen wurden Wohn- und Geschäftsräume der Tatverdächtigen in Sindelfingen und Böblingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart durchsucht. Dort wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart richterlich angeordneten Durchsuchung stellten die Ermittler in den Wohn- und Geschäftsräumen der Tatverdächtigen in Sindelfingen und Böblingen umfangreiches Beweismaterial sicher, das jetzt noch ausgewertet werden muss.

Durch die polizeiliche Intervention konnte der finanzielle Schaden zum Nachteil der Versicherungen größtenteils verhindert werden.