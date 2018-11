Anzeige

Ludwigsburg-Poppenweiler (pol) Mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung muss ein 55-Jähriger rechnen, der am Dienstag gegen 00.50 Uhr in der Steinheimer Straße in Ludwigsburg-Poppenweiler unterwegs war. Dort hatte sich der alkoholisierte Mann offenbar in einem Mehrfamilienhaus in der Tür geirrt, berichtet die Polizei. Da er mit seinem Schlüssel die Tür nicht öffnen konnte, schlug er vermutlich mutwillig die Fensterscheibe des Treppenhauses ein. Bewohner wurden durch den Lärm geweckt und alarmierten die Polizei. Der entstandene Schaden wurde auf rund 3.000 Euro geschätzt